Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, забросивший победную шайбу в матче с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ, 1-1).

Второй звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик, отличившийся в овертайме матча с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ, 2-0). На момент взятия ворот американскому ветерану «Вашингтона» было 38 лет и 199 дней. Таким образом, Орпик стал самым возврастным защитником, забившим в овертайме Кубка Стэнли. Ранее это достижение принадлежало бывшему игроку «Миннесоты Уайлд» Киту Карни (38 лет и 66 дней).

Замкнул тройку лучших нападающий «Нэшвилл Предаторз» Крэйг Смит, забросивший победную шайбу в матче с «Даллас Старз» (2:1 ОТ, 1-1).