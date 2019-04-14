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Купер — о дисквалификации Кучерова: это тест на рост, ему придётся вырасти

Купер — о дисквалификации Кучерова: это тест на рост, ему придётся вырасти
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал информацию о дисквалификации на одну игру нападающего Никиты Кучерова.

«Было много эмоций, их тяжело контролировать. Это умение приходит с возрастом, но всё равно это очень трудно. Это показывает страсть, желание игрока. Показывает, как Кучеров переживает и как много у него желания побеждать. Конечно, тут есть тонкая грань. Для него это тест на рост, это испытание. Ему придётся вырасти после этого», — сказал Купер.

Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.

«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало — в 2:00 мск.

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