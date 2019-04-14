Холтби — о голе Валльмарка: разворот был единственным шансом перегруппироваться

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ, 2-0) прокомментировал гол форварда «ураганов» Лукаса Валльмарка.

«Когда соперник цепляет тебя с правой стороны и выбивает клюшку, то полный разворот был моим единственным шансом перегруппироваться. Если бы я уперся в прежней позиции, Мяэналанен просто протащил бы меня за собой через пятачок.

Понимаю, как трудно судьям принимать подобные решения, но глазами вратаря мне, естественно, видится там явная помеха. Впрочем, через такие моменты нужно себя просто перебарывать, так что не собираюсь жаловаться на арбитров", — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.