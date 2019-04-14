Салливан: «Питтсбург» должен держать стиль, на кону стоит многое

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от третьего матча серии с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Когда так часто удаляешься, это изводит твоих игроков, накладывает дополнительную нагрузку на других, а кроме того, мешает ритму игры. Однозначно для нас это была трудность.

У хоккея в плей-офф есть определённый бренд. На кону стоит многое. Игроки эмоционально инвестируют в игру. Обе команды играют в силовой хоккей. Мы просто должны быть уверены в том, что не играем в чужую игру. Часто говорим об этом с командой, что мы должны играть в свой хоккей, выдерживать наш стиль", — признал Салливан.

«Островитяне» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Питтсбурге 14 апреля в 19:00 мск.