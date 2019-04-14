Суббэн: никто не победит «Нэшвилл», когда он показывает такой страстный хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:1 ОТ). Победу хозяевам в овертайме принёс Крэйг Смит.



«Никто в лиге не победит «Нэшвилл», когда мы показываем такой страстный хоккей. В прошлом матче мы не демонстрировали свою силу все 60 минут, зато сегодня под нами горел лёд. Если продолжим в том же духе, то выиграем серию», — приводит слова Суббэна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 23 минуты 36 секунд и нанёс три броска в створ ворот.



«Предаторз» сравняли счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Далласе 16 апреля, начало – в 04:30 мск.