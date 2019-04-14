Никита Гусев подписал однолетний контракт с «Вегасом»

Нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» сроком на один год, информирует официальный сайт «рыцарей».

Российский хоккеист проведёт первую тренировку завтра, 15 апреля. У него есть шанс выйти на лёд в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (1-1). Гусев будет выступать за новую команду под 17-м номером. Ранее он досрочно расторг контракт со СКА.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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