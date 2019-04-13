КХЛ объяснила, почему СКА сохранил права на Гусева и Гаврикова

Континентальная хоккейная лига разъяснила, почему СКА сохранил права на уехавших в НХЛ до окончания контракта Владислава Гаврикова и Никиты Гусева.



«СКА расторг контракты с защитником Владиславом Гавриковым и форвардом Никитой Гусевым. В КХЛ игроки будут находится в статусе «закреплён за клубом» на основании сделанного и принятого квалификационного предложения 12 апреля 2019 года.



В соответствии с правовым регламентом КХЛ в период с 1 по 30 апреля клубы могут делать своим игрокам в возрасте до 29 лет, у которых заканчиваются контракты, квалификационные предложения. Если игроки принимают квалификационные предложения клуба, то приобретают статус «Игрок, закреплённый за клубом». Данный статус присваивается игроку до момента регистрации в КХЛ подписанного контракта или получения лигой от клуба письменного уведомления об отказе игрока заключить контракт.



Таким образом, СКА, имея действующие контракты, которые заканчиваются 30 апреля, сделал игрокам квалификационные предложения. Игроки эти предложения приняли, тем самым за клубом закрепляются права на игроков. Клуб расторг с игроками действующие контракты по соглашению сторон. С момента расторжения контрактов игроки становятся свободными для подписания контрактов с клубами других лиг, кроме КХЛ, так как действует запрет до 1 мая. Но в то же время права на игроков будут принадлежать СКА в силу принятого игроками квалификационного предложения, на срок, равный сроку квалификационного предложения», — указано на сайте лиги.

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