«Сибирь» в ближайшее время объявит о назначении главного тренера

«Сибирь» в ближайшее время начнёт формирование нового тренерского штаба. Сезон-2018/19 команда завершила под руководством Александра Андриевского.
«Попечительским советом хоккейного клуба «Сибирь» принято решение о реорганизации нынешнего тренерского штаба команды. В ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнётся формирование нового тренерского состава. Выражаем искреннюю благодарность специалистам за проделанную работу и желаем дальнейших успехов на благо развития хоккея!» — гласит заявление на официальном сайте новосибирского клуба.
По итогам минувшего регулярного чемпионата «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не сумела попасть в плей-офф.
«Сибирь» в третий раз подряд осталась без плей-офф. Пора к этому привыкать?
Один из самых хоккейных городов страны может этого не пережить.