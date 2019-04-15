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«Сибирь» в ближайшее время объявит о назначении главного тренера

«Сибирь» в ближайшее время объявит о назначении главного тренера
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» в ближайшее время начнёт формирование нового тренерского штаба. Сезон-2018/19 команда завершила под руководством Александра Андриевского.

«Попечительским советом хоккейного клуба «Сибирь» принято решение о реорганизации нынешнего тренерского штаба команды. В ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнётся формирование нового тренерского состава. Выражаем искреннюю благодарность специалистам за проделанную работу и желаем дальнейших успехов на благо развития хоккея!» — гласит заявление на официальном сайте новосибирского клуба.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не сумела попасть в плей-офф.

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