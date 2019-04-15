Вишневский: собрать команду за год и выиграть всё — такое бывает очень редко

Защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне. Клуб из Екатеринбурга проиграл «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4 в полуфинале Восточной конференции.



«Для многих ребят это был первый такой плей-офф. Некоторые дальше первого раунда никогда не проходили. Собрать команду за один год и выиграть сразу всё — такое если и бывает, то очень редко.



У «Салавата» не было больших кадровых изменений в последнее время, многие уже не первый год играли вместе. Плюс они летом приобрели хорошего вратаря. Да и регулярный сезон — это не такой уж показатель. Вот плей-офф — показатель, насколько команда готова биться с лучшими. Я не считаю, что шестое место, которое занял «Салават», — это какое-то мерило. Если ты попал в плей-офф, значит, ты уже в числе тех команд, которые готовы бороться за кубок», — приводит слова игрока «Реальное время».

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