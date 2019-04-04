Анатолий Голышев подписал с «Автомобилистом» контракт на четыре сезона

Нападающий Анатолий Голышев подписал с «Автомобилистом» из Екатеринбурга контракт на четыре сезона, информирует официальный сайт команды.



Анатолий родился 14 февраля 1995 года в Перми, воспитанник “Молота” и “Спартаковца” (Екатеринбург). С 2012 года нападающий выступал за молодёжную команду “Авто”, всего сыграл в МХЛ 84 матча, набрав 93 (37+56) очка. С 2013-го Анатолий начал привлекаться к играм основной команды, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром “Автомобилиста”. Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В прошедшем сезоне он набрал 45 (21+24) очков в 63 играх.



Права на Голышева в Национальной хоккейной лиге принадлежат «Нью-Йорк Айлендерс», выбравшему его на драфте 2016 года.

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