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Г. Уилсон: «Питтсбург» прижат к стенке и сделает всё, чтобы остаться в живых

Г. Уилсон: «Питтсбург» прижат к стенке и сделает всё, чтобы остаться в живых
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Гарретт Уилсон поделился мнением о серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3). Вчера, 14 апреля, «пингвины» проиграли на своём льду со счётом 1:4 и потерпели третье поражение. Уилсон стал автором единственной заброшенной шайбы в составе клуба из Пенсильвании.

«Мельчайшие детали могут изменить серию. Наши спины прижаты к стенке. Мы намерены отдать всё, что у нас есть, чтобы остаться в живых. Команда полностью сфокусируется на четвёртой игре», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч пройдёт в Питтсбурге 17 апреля. Победитель пары «Айлендерс» — «Питтсбург» сыграет во втором раунде плей-офф с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (счёт в серии — 2-0).

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