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Хёрнквист: «Питтсбург» не может забить «Айлендерс» больше одного гола

Хёрнквист: «Питтсбург» не может забить «Айлендерс» больше одного гола
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист высказал мнение о серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3). Накануне «пингвины» потерпели третье поражение в серии, проиграв на своём льду со счётом 1:4. В трёх матчах клуб из Пенсильвании забросил всего пять шайб.

«Они играют очень плотно в обороне. Кажется, что мы не можем забить сопернику больше одного гола. Так тяжело побеждать. Они играют от обороны и реализуют свои возможности», — приводит слова шведского хоккеиста официальный сайт лиги.

Четвёртый матч пройдёт в Питтсбурге 17 апреля. Победитель пары «Айлендерс» — «Питтсбург» сыграет во втором раунде плей-офф с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (счёт в серии — 2-0).

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