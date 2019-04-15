Рейтинг драфта НХЛ: Подколзин занял второе место среди игроков из Европы

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги опубликовало свой рейтинг фаворитов грядущего драфта из хоккеистов, выступающих за пределами Северной Америки.



Форвард Каапо Какко из финского ТПС занял первое место в рейтинге, второе — российский нападающий Василий Подколзин из «СКА-1946», третье — шведский защитник Виктор Содерстрём.



Первое место среди европейских вратарей занимает россиянин Пётр Кочетков (191 см, 93 кг), выступающий за команду Высшей хоккейной лиги «Рязань». В 18 матчах 19-летний голкипер в среднем пропускал по 2,13 гола и отразил 93,0% бросков. В пяти матчах молодёжного чемпионата мира, где российская сборная завоевала бронзу, он в среднем пропускал по 1,45 гола и сделал 95,3% сейвов.

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