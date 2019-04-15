ЦСКА — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Бобков

Стал известен состав хоккейного клуба «Авангард» на второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 1-0.



Встреча состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В воротах «Авангарда» вновь сыграет Игорь Бобков, не доигравший прошлую встречу. Нападающего Кирилла Петрова заменил Семён Кошелев.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея! Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.