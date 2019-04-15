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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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ЦСКА — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Бобков

ЦСКА — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Бобков
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав хоккейного клуба «Авангард» на второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 1-0.

Встреча состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В воротах «Авангарда» вновь сыграет Игорь Бобков, не доигравший прошлую встречу. Нападающего Кирилла Петрова заменил Семён Кошелев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

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