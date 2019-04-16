Свечников не смог продолжить матч с «Вашингтоном» после боя с Овечкиным

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикенйз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода «ураганы» впереди со счётом 3:0. В середине игрового отрезка произошла драка между капитаном гостей Александром Овечкиным и новичком хозяев Андреем Свечниковым, который после нокаута в схватке не смог продолжить встречу. Он пропускает оставшуюся часть матча из-за травмы верхней части тела. Из-за аналогичного повреждения выбыл и Майкл Ферланд.



Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла за результативность.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-0.