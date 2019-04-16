Дженсен: Овечкин бьётся за товарищей по команде, за это его и любим

Защитник «Вашингтон Кэпиталз Ник Дженсен прокомментировал драку партнёра по команде Александра Овечкина с новичком «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым в третьем матче плей-офф НХЛ (0:5).

«Он забивает, он пасует, но, когда он так дерётся и бьётся за своего товарища по команде, вдохновляет всех нас на скамейке запасных. За это его и любим», — приводит слова Дженсена NBC Sports Capitals.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – 02:00 мск.