Видео нокаутируещего удара Овечкина в драке со Свечниковым

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0. В середине первого периода произошла драка между капитаном гостей Александром Овечкиным и новичком хозяев Андреем Свечниковым, которая закончилась нокаутом последнего. Андрей больше не появлялся на льду.

Посмотреть видео нокаутирующего удара Овечкина можно в «Твиттере».

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, а точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.