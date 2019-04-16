Годро не смог поразить пустые ворота — защитник Коул отразил шайбу лицом

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Нападающий «Калгари» Джонни Годро упустил прекрасную возможность отличиться. Лидер «огоньков» бросал по воротам, когда был уже отыгран вратарь «Колорадо» Филип Грубауэр. Однако шайбу лицом сумел отразить защитник «лавин» Иэн Коул.

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Уже в первом периоде хозяева провели три результативные атаки. Дубль оформил Натан Маккиннон, ещё один гол на счету Кейла Макара, проводившего первый матч за клуб. Во втором игровом отрезке в меньшинстве отличился Мэттью Ньето, Сэм Беннет сократил отставание в счёте. В заключительной 20-минутке «лавины» забили ещё два гола усилиями Микко Рантанена и Эрика Джонсона. Точку в матче поставил форвард гостей Ти Джей Броди.