Карлсон: я бы не стал вызывать Овечкина на бой

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал драку партнёра по команде Александра Овечкина с новичком «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (0:5).
«Я и не ожидал, что Овечкина побьют. Я бы не стал вызывать его на бой», — сказал Карлсон.
Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, а точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.
«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.
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