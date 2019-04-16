Скабелка: добавим игрокам в бутылки кумыс, если он не внесён в список запретов

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка провёл пресс-конференцию, посвящённую грядущему старту чемпионата мира.



«Первые две недели был больше акцент на функциональную подготовку. В основном работали те ребята, кто немного отдохнул. Сейчас вся команда уже собрана, за исключением Метальникова, которого мы ждём в ближайшее время. Понятно, есть клубные интересы, но интересы сборной превыше всего. Сейчас начинаем больше работать над тактическими моментами. В ближайшую неделю постараемся подвести всех к одному знаменателю.



Новые имена в сборной? Талантливые, перспективные ребята, поэтому они и в сборной. На сегодняшний день им тяжело пока, здесь другие скорости и другие нагрузки. Но они стараются.



Будет ли помимо воды добавляться в бутылки кумыс? Конечно, это же наш энергетик. Если только он не внесён в список запрещённых веществ. Надо узнать», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Скабелка: не вижу в совмещении проблем, нужно просто выйти в группу «А»