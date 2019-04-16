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Стал известен состав сборной России на Еврочеллендж, Ковальчука нет

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной России на Еврочеллендж, Ковальчука нет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Штаб сборной определил состав команды на два матча Еврочелленджа в Сочи против сборной Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля. Игры пройдут в рамках подготовки к ЧМ-2019.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Иван Бочаров («Динамо» М).

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Александр Елесин, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси), Илья Любушкин («Аризона»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Александр Барабанов, Сергей Плотников, Наиль Якупов (все – СКА), Дамир Жаяров («Торпедо»), Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин (все – «Салават Юлаев»), Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все – «Локомотив»), Богдан Якимов («Северсталь»), Антон Злобин («Спартак»).

В матчах Еврочелленджа примут участие не все вызванные игроки. Те, кто не примет участия в матче, будут готовиться в Новогорске по индивидуальному плану.

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