Стал известен состав сборной России на Еврочеллендж, Ковальчука нет

Штаб сборной определил состав команды на два матча Еврочелленджа в Сочи против сборной Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля. Игры пройдут в рамках подготовки к ЧМ-2019.



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Иван Бочаров («Динамо» М).



Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Александр Елесин, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси), Илья Любушкин («Аризона»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»).



Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Александр Барабанов, Сергей Плотников, Наиль Якупов (все – СКА), Дамир Жаяров («Торпедо»), Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин (все – «Салават Юлаев»), Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все – «Локомотив»), Богдан Якимов («Северсталь»), Антон Злобин («Спартак»).



В матчах Еврочелленджа примут участие не все вызванные игроки. Те, кто не примет участия в матче, будут готовиться в Новогорске по индивидуальному плану.

Кто из игроков НХЛ приедет на ЧМ? Cписки всех сборных Чемпионат мира в Братиславе обещает получиться одним из самых звёздных по составам участников.