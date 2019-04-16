Купер — о решающей игре с «Коламбусом»: для «Тампы» нет причин менять свою ДНК

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от четвёртого матча серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, «молнии» проигрывают в противостоянии со счётом 0-3 и следующее поражение выбьет победителя регулярного чемпионата из плей-офф.



«У нас нет причин менять свою ДНК. Мы знаем задачу. Сейчас нам просто нужна победа в одной хоккейной игре», — приводит слова специалиста североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».



Напомним, «Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в плей-офф в последний момент.



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