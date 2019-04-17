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«Тампа» установила исторический антирекорд в НХЛ

«Тампа» установила исторический антирекорд в НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в плей-офф в последний момент.

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