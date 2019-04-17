Купер: столько очков в регулярке — это или благословение, или проклятие

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:7, 0-4) прокомментировал завершение сезона.

«Если в будущем мы выиграем Кубок Стэнли, у меня не будет проблем, чтобы смириться с этим поражением и принять его. Но сейчас это сложно. Это были шесть дней в апреле, когда «Коламбус» играл лучше нас. Когда у вас такое огромное количество очков в регулярном чемпионате, то это или благословление, или проклятие. На протяжении долгого времени мы не играли в какой-либо значимый хоккей, не было необходимости и мотивации. И вдруг приходится его искать, наращивать обороты. Такова реальность.

Есть ли какой-то фундаментальный недостаток в этой команде? Я не знаю. Посмотрите на «Вашингтон», у которого было два прекрасных года, но они постоянно проигрывали во втором раунде. А когда никто от них уже не ждал успеха, «столичные» выиграли Кубок Стэнли", — цитирует Купера Tampa Bay TImes.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы.