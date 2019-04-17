Spittin’ Chicklets: Панарин поступил безжалостно, рассмеявшись в лицо Кучерову

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие игроков команд, в том числе российских хоккеистов — Артемия Панарина («Коламбус Блю Джекетс») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

«Твиттер» Spittin’ Chicklets обратил внимание на поведение Панарина во время рукопожатия. Форвард «Коламбуса» рассмеялся, протягивая руку Кучерову.

«Панарин поступил безжалостно, рассмеявшись в лицо своему приятелю Кучерову. Самое неловкое рукопожатие за всю историю», — гласит сообщение в «Твиттере».

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Spittin’ Chicklets.