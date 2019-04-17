Лукоянов — о футболе: сначала «КАМАЗ», потом «Рубин», а затем и «Спартак»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов после своей тренировки с футбольным «Рубином» сравнил главных тренеров – Зинэтулу Билялетдинова и Курбана Бердыева.

«Ощущения такие же, как когда я пришёл в «Ак Барс». В раздевалке я увидел Даниса Зарипова, Алексея Морозова, и всё это нельзя было передать словами. Тогда я сильно переволновался. Сегодня я тоже не в своей тарелке себя почувствовал. Здесь меня приняли очень хорошо, ребята все приветливые. На поле они помогали мне, подсказывали что делать. Потом я втянулся и уже более-менее стало интересно. Спасибо главному тренеру за то, что дал возможность потренироваться.

Мы, наверно, пойдем по ступенькам – сначала «КАМАЗ», потом «Рубин», а затем быть может и «Спартак». Сравнить тренеров? Они оба чемпионы, поэтому тут сложно сравнивать. Один в своём деле стал легендой. Бердыев – отличный тренер и очень хороший человек. Сегодня мы парой словечками перекинулись. Он приветливый, добрый. Зинэтула Хайдярович – такой же. Всегда поприветствует, хорошие слова скажет. Билялетдинов в своём деле мастер. Так что тут меряться не нужно", – цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».