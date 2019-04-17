Строительство арены в Екатеринбурге обойдётся примерно в € 140 млн

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын рассказал о стоимости ледового дворца, который будет построен в Екатеринбурге.



«Проект мы практически заканчиваем. Отдадим его на экспертизу в ближайшее время. Если всё пройдёт без больших осложнений, в смысле, прохождение экспертизы, то планируем летом — июнь-июль — выйти на площадку. Соответственно, срок строительства — 2-2,5 года. Цена вопроса — € 120-140 млн. Окончательные цифры будут после подготовки рабочей документации и конечных смет плюс непредвиденные расходы», — приводит слова Козицына «Р-Спорт».



Ранее сообщалось, что ледовая арена появится на месте недостроенной телевизионной башни в центре Екатеринбурга. Весной 2018 года башню взорвали, а её основание демонтировали.

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