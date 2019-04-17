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Йокихарью и Ламмикко приглашены в сборную Финляндии для подготовки к ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Йокихарью и Ламмикко приглашены в сборную Финляндии для подготовки к ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Хенри Йокихарью примет участие в чемпионате мира, который состоится в мае в Словакии. Об этом сообщает Leijonat.

Календарь чемпионата мира — 2019

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провёл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 12 результативных передач при показателе полезности «-7» и 16 минутах штрафного времени. Йокихарью был выбран «ястребами» на драфте-2017 под 29-м номером.

Кроме того, в расположение финской сборной приедет голкипер «Чикаго» Кевин Ланкинен. Нынешний сезон 23-летний хоккеист провёл в составе клуба АХЛ «Рокфорд Айс Хогз». На его счету 19 матчей, в которых он пропускал 2,5 шайбы в среднем за игру и отражал 91% бросков.

Помимо этого в сборную вызван нападающий «Флориды Пантерз» Юхо Ламмикко. В этом сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков.

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