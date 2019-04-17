Франсон — об отмене гола: без этого правила всё было бы лучше

Защитник «Авангарда» Коди Франсон проанализировал игру команды в третьем матче серии с ЦСКА (0:2, 0-3 в серии).



«Конечно, обидно и печально, что снова проиграли. ЦСКА забил гол в ключевой момент матча. По большому счёту исход этих матчей решает один гол. У нас сильная команда, которая не упадёт духом и будет искать выход из сложившейся ситуации.



Почему не забиваем? Что тут можно сказать — надо отдать должное сопернику, который здорово играет в своей зоне и здорово прессингует в нашей зоне. Когда соперник хорошо играет, то сложно создавать моменты. Но опять-таки, если вспомнить прошлый матч, то они забили за пять минут до конца, а потом были шайбы в пустые ворота. И сейчас похожая ситуация.



В моей карьере такого не было, что удавалось отыграться с 0-3. Но всё случается в первый раз когда-нибудь.



Отменённый гол? Конечно же решение принимать лиге. Но если бы этого правила не было, то по крайней мере наша ситуация сейчас была бы лучше. Если честно, то я не знаю точной формулировки правила, но до сих пор ещё не понял, почему отменили гол Стася из первого матча. Вообще, я считаю, что было бы справедливо, если бы отменяли только после намеренного движения коньком», — передаёт слова Франсона корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бек — об отмене гола Стася: странное правило