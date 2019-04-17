Хартли: «Авангард» продолжает идти с высоко поднятой головой

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги третьего матча серии с ЦСКА (0:2, 0-3 в серии).



«Сегодня получился ещё один сложный матч, эдакое повторение предыдущей игры. Конечно, не просто забивать ЦСКА, но мы работаем и создаём моменты. Бобков отлично действует, порой совершая невероятные сейвы и позволяя оставаться в игре. Нам остаётся только лишь двигаться дальше. Сейчас «Авангарду» просто некуда отступать.



С самого первого дня мы культивировали гордость за клуб, и сейчас мы продолжаем идти с гордо поднятой головой. Не так много людей верили в нас на старте серии. Сейчас так же остаётся мало таких людей, но нас это не должно тревожить. Понимаю, что это старое клише, но нам нужно идти шаг за шагом и одерживать победы матч за матчем. Впереди следующая игра, к которой мы будем готовиться завтра.



Чего не хватает, чтобы забить? Думаю, что это общекомандная работа. Если посмотреть в целом, то в 19 матчах они пропустили около 22 голов. В нашем деле, конечно же, очень легко критиковать свою команду и каких-нибудь отдельных игроков. Но я думаю, что это в том числе и заслуга ЦСКА. У них здорово действуют полевые игроки, отлично играет Сорокин. В ЦСКА собраны габаритные ребята, которые не дают сопернику много шансов.



Я следил за плей-офф КХЛ с первого дня и сразу понимал, что будем играть с ЦСКА или СКА, если пройдём все раунды на Востоке. Понятно, что такие команды не позволят забрасывать по пять шайб за игру. Мы были к этому готовы.



Мы выигрываем командой, мы проигрываем командой. Я не буду никого критиковать или выделять. «Авангард» — сплочённая семья. Когда я согласился быть тренером «Авангарда», Крылов и Сушинский сказали, что устали от скандалов вокруг команды, хотели увидеть в клубе сплочённый коллектив. В хоккее все совершают ошибки, без этого никуда. Все ошибки, все проблемы оставляем в раздевалке, там ищем решение. Все совершают ошибки, просто сегодня ЦСКА совершил их меньше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.