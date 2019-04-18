«Даллас» забил два гола первыми бросками

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1. Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Команда из штата Техас забила дважды первыми же бросками. Сначала отличился Роопе Хинц, а затем преимущество «звёзд» увеличил Александр Радулов.

Видео голов можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Также заброшенные шайбы на счету Эндрю Кольяно и Маттса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Роман Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».

На счету Радулова, помимо гола, 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве).

«Даллас» сравнял счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Нэшвилле 21 апреля.