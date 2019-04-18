Бержерон, О’Райлли и Стоун – претенденты на «Селке Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала трёх претендентов на звание лучшего форварда оборонительного плпана по итогам сезона. На получение приза «Фрэнк Дж. Селки Трофи» номинированы: Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы может стать рекордсменом лиги по количеству наград. Он обновил личный рекорд результативности, набрав 79 (32+47) очков в 65 матчах при показателе полезности «+23».

На счету обладателя «Леди Бинг Трофи» по итогам сезона-2013/14 Райана О’Райлли 77 (28+49) очков при показателе полезности «+22».

В активе Марка Стоуна, начинавшего сезон в «Оттаве Сенаторз», 73 (33+40) очка в 77 матчах при показателе полезности «+17». В 4 играх плей-офф он набрал 10 (6+4) баллов.

Действующим обладателем «Селке Трофи» является капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.