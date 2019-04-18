Йози — о 1:5: злость берёт. Завтра всё надо отправить в мусорку

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал поражение в четвёртом матче серии плей-офф с «Даллас Старз» (1:5, 2-2). Следующий матч состоится в Нэшвилле 21 апреля.

«Злость берёт от этого. Все злые. Это нормально после такой игры, но это плей-офф. Надо это проанализировать, но завтра отправить всё в мусорку и двигаться вперёд. Это одна игра, но мы очень злы», — заявил Йози.

Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Заброшенные шайбы на счету Роопе Хинца, Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Матса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».



На счету Радулова, помимо гола, две минуты штрафа, пять бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве). Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия в матче не принимали.