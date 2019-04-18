Заварухин — о «Салавате»: был момент, когда всё было возможно

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал назначение на должность.

«Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Валерьевич Фастовский пригласил меня работать в молодёжную команду «Сибирские снайперы». А исходила инициатива от Владимира Антипина, который сейчас работает в магнитогорском «Металлурге». Тогда он был в тренерском штабе молодёжной команды в Новосибирске и рекомендовал брать меня. Сразу, как поступило предложение от Фастовского, начались переговоры и обсуждения. Итоговое решение принимало руководство клуба. Спасибо за доверие.

С «Автомобилистом» мы расторгли мой действующий контракт по обоюдному согласию сторон. Команда в Екатеринбурге продолжала тренироваться, а я уже спустя некоторое время был свободен. Это были плодотворные два с половиной сезона для меня. Первый год видел, как команда строилась. Потом уже был определённый результат. Сейчас клуб идёт постепенно к намеченным целям — команда растёт, интерес со стороны горожан тоже растёт, виден ажиотаж.

Слухи о «Салавате Юлаеве»? Был момент, когда всё было возможно. Но сейчас, когда подписан контракт с «Сибирью», говорить об этом нет особого смысла. Всё это слухи. Да и раньше с «Салаватом Юлаевым» какой-то конкретики не было. Так, разговоры», — цитирует Завархуина «Реальное время».