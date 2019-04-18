Гусев: Дацюк сказал заботиться о себе и не бояться играть правильно

Форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев рассказал о напутствии, полученном от капитана СКА Павла Дацюка.

«Команда, персонал, тренеры, генеральный менеджер сделали всё, чтобы моя адаптация прошла легко. Мне здесь нравится. Удалось провести отличное время с семьёй.



Что сказал Дацюк? Мы много вместе работали. Он пожелал мне удачи, сказал заботиться о себе и не бояться играть правильно. Я благодарен ему за помощь», – цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Ранее права на Гусева в НХЛ принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».