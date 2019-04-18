Защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен продолжит карьеру в чемпионате Швеции

Защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен продолжит карьеру в «Мальме», информирует официальный сайт шведского клуба. Контракт заключен на два сезона.

В этом сезоне 27-летний защитник принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив 3 шайбы и сделав 8 голевых передач при показателе полезности "+11" и 16 минутах штрафного времени. В 6 матчах плей-офф на счету Йенсена 1 (0+1) очков при полезности "+1". Датский защитник провёл в финском клубе последние четыре сезона, проведя в общей сложности 222 матча.

Отметим, что состав «Йокерита» уже пополнили 25-летний защитник Микко Лехтонен, 19-летний форвард Эту Мяки, 17-летний форвард Расмус Лахнавик и 17-летний защитник Мико Луото.