Квартальнова ждут в «Ак Барсе», Знарка — в «Спартаке». Таблица переходов КХЛ

30 апреля 2019 года закончатся контракты игроков и тренеров КХЛ, после чего можно будет официально совершать новые сделки. Пока же команды ведут переговоры тайно, а также заключают новые соглашения с теми, кого хотят сохранить в своих рядах.

Что на сегодняшний момент известно о переходах и новых контрактах в клубах Западной конференции? Гусев и Гавриков покинули СКА, официально отправившись покорять НХЛ. Активен на трансферном рынке «Йокерит», собирающийся омолодить состав.

«Пока он нам не нужен». Что ждёт Гусева в «Вегасе» В Лас-Вегасе уже продают футболки в честь лучшего бомбардира КХЛ, но как скоро он дебютирует в НХЛ?

В московском «Динамо» ожидается смена руководства. Непонятно, останется ли в команде форвард Дмитрий Кагарлицкий. Практически всех своих лидеров переподписал ХК «Сочи». Покинет команду, по всей видимости, перебирающийся в «Магнитку» О'Делл и голкипер Барулин, который снова будет работать вместе с Вячеславом Буцаевым. На сей раз в «Нефтехимике». В свою очередь Илья Ежов переезжает в Подольск.

В Риге и Череповце продлили контракты с главными тренерами, а Олег Знарок одной ногой в «Спартаке». Продолжит выступление в составе красно-белых форвард Артём Фёдоров. Вместо Валерия Белова пост главного тренера «Витязя» должен занять Михаил Кравец.

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Знарок будет поднимать «Спартак»! СКА и ЦСКА вздрогнули Тренер, вернувший золото Олимпиады в Россию, в ближайшее время возглавит красно-белых.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА СКА з. Арзамасцев, н. Кадейкин (оба — «Салават Юлаев»), н. Локтионов («Локомотив»), в. Кочетков (ХК «Сочи») в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), н. Кручинин, з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Зубарев, з. Херсли («Мальмё», Швеция), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Ли, н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ) в. Хелльберг «Локомотив» гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун («Металлург» Мг), н. Локтионов (СКА), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко «Йокерит» з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Мяки, н. Лахнавик, з. Луото, н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), н. Хирвонен (ХИФК), в. Игнатьев («Киекко-Вантаа», Финляндия) н. Йормакка, з. Рясанен («Торонто», НХЛ) н. Йенсен, н. Ниеми «Динамо» М дир. Кровопусков, ген. мен. Сафронов ген. дир. Шанцев, н. Кагарлицкий («Авангард») гл. т. Крикунов, в. Бочаров ХК «Сочи» в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг) гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен «Спартак» гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос») н. Хохлачёв в. Гудачек, н. Фёдоров «Витязь» гл. т. Кравец, в. Ежов («Нефтехимик») гл. т. Белов «Динамо» Р в. Билялов («Ак Барс») гл. т. Анкипанс «Северсталь» т. Гольц гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин «Динамо» Мн гл. т. Захаров гл. т. Сидоренко н. Терещенко «Слован»

На Востоке «Автомобилист» уже переподписал контракты с Якубом Коваржем и Голышевым, а тренер Заварухин, по всей видимости, заменит Андриевского в «Сибири». Много новостей из Магнитогорска. Вице-президент Геннадий Величкин планирует серьёзно обновить состав, сменив почти всех легионеров. Кроме того, из «Торпедо» должны прийти Галузин и Паршин. Завершил карьеру Платонов, уехал в НХЛ Загидулин. Продлены контракты с Матушкиным и Кошечкиным.

«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват? Пора принимать разумные менеджерские решения.

В «Авангарде» ждут возвращения Щербака из «Лос-Анджелеса», а главная новость последних дней прогремела из «Ак Барса». Зинэтула Билялетдинов больше не главный тренер казанцев. На его место сватают Дмитрия Квартальнова из «Локомотива». Получится ли у Дмитрия Вячеславовича в столице Татарстана? Большой вопрос.

Квартальнов – новый герой «Ак Барса»? Это будет отличная партия для всех Дмитрий Вячеславович проведёт в Казани перестройку и подготовит «Ак Барс» для новых больших побед.

В Уфе переподписали Хартикайнена и Кугрышева, а Бурдасов и Ткачёв подумывают об НХЛ. Все трансферные новости из Челябинска пока связаны со сменой руководства, но есть серьёзные предпосылки к возвращению на родину защитника Вячеслава Войнова. В «Сибири» объявили о реорганизации тренерского штаба, а «Адмирал», помимо главного тренера Светлова, перезаключил соглашения с рядом ведущих игроков. Интерсные решения по легионерам планируют принять в Хабаровске.

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Восток