Квартальнова ждут в «Ак Барсе», Знарка — в «Спартаке». Таблица переходов КХЛ

30 апреля 2019 года закончатся контракты игроков и тренеров КХЛ, после чего можно будет официально совершать новые сделки. Пока же команды ведут переговоры тайно, а также заключают новые соглашения с теми, кого хотят сохранить в своих рядах.
Что на сегодняшний момент известно о переходах и новых контрактах в клубах Западной конференции? Гусев и Гавриков покинули СКА, официально отправившись покорять НХЛ. Активен на трансферном рынке «Йокерит», собирающийся омолодить состав.
В московском «Динамо» ожидается смена руководства. Непонятно, останется ли в команде форвард Дмитрий Кагарлицкий. Практически всех своих лидеров переподписал ХК «Сочи». Покинет команду, по всей видимости, перебирающийся в «Магнитку» О'Делл и голкипер Барулин, который снова будет работать вместе с Вячеславом Буцаевым. На сей раз в «Нефтехимике». В свою очередь Илья Ежов переезжает в Подольск.
В Риге и Череповце продлили контракты с главными тренерами, а Олег Знарок одной ногой в «Спартаке». Продолжит выступление в составе красно-белых форвард Артём Фёдоров. Вместо Валерия Белова пост главного тренера «Витязя» должен занять Михаил Кравец.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|СКА
|з. Арзамасцев, н. Кадейкин (оба — «Салават Юлаев»), н. Локтионов («Локомотив»), в. Кочетков (ХК «Сочи»)
|в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), н. Кручинин, з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Зубарев, з. Херсли («Мальмё», Швеция), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Ли, н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ)
|в. Хелльберг
|«Локомотив»
|гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун («Металлург» Мг), н. Локтионов (СКА), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак
|з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко
|«Йокерит»
|з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Мяки, н. Лахнавик, з. Луото, н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), н. Хирвонен (ХИФК), в. Игнатьев («Киекко-Вантаа», Финляндия)
|н. Йормакка, з. Рясанен («Торонто», НХЛ)
|н. Йенсен, н. Ниеми
|«Динамо» М
|дир. Кровопусков, ген. мен. Сафронов
|ген. дир. Шанцев, н. Кагарлицкий («Авангард»)
|гл. т. Крикунов, в. Бочаров
|ХК «Сочи»
|в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг)
|гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен
|«Спартак»
|гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос»)
|н. Хохлачёв
|в. Гудачек, н. Фёдоров
|«Витязь»
|гл. т. Кравец, в. Ежов («Нефтехимик»)
|гл. т. Белов
|«Динамо» Р
|в. Билялов («Ак Барс»)
|гл. т. Анкипанс
|«Северсталь»
|т. Гольц
|гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин
|«Динамо» Мн
|гл. т. Захаров
|гл. т. Сидоренко
|н. Терещенко
|«Слован»
На Востоке «Автомобилист» уже переподписал контракты с Якубом Коваржем и Голышевым, а тренер Заварухин, по всей видимости, заменит Андриевского в «Сибири». Много новостей из Магнитогорска. Вице-президент Геннадий Величкин планирует серьёзно обновить состав, сменив почти всех легионеров. Кроме того, из «Торпедо» должны прийти Галузин и Паршин. Завершил карьеру Платонов, уехал в НХЛ Загидулин. Продлены контракты с Матушкиным и Кошечкиным.
В «Авангарде» ждут возвращения Щербака из «Лос-Анджелеса», а главная новость последних дней прогремела из «Ак Барса». Зинэтула Билялетдинов больше не главный тренер казанцев. На его место сватают Дмитрия Квартальнова из «Локомотива». Получится ли у Дмитрия Вячеславовича в столице Татарстана? Большой вопрос.
В Уфе переподписали Хартикайнена и Кугрышева, а Бурдасов и Ткачёв подумывают об НХЛ. Все трансферные новости из Челябинска пока связаны со сменой руководства, но есть серьёзные предпосылки к возвращению на родину защитника Вячеслава Войнова. В «Сибири» объявили о реорганизации тренерского штаба, а «Адмирал», помимо главного тренера Светлова, перезаключил соглашения с рядом ведущих игроков. Интерсные решения по легионерам планируют принять в Хабаровске.
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Автомобилист»
|н. Коварж («Шкода Пльзень», Чехия)
|т. Заварухин («Сибирь»), н. Паре, н. Да Коста
|в. Коварж, н. Голышев
|«Барыс»
|н. Фрэттин, н Кормье (оба — «Ак Барс»)
|«Металлург» Мг
|н. Козун («Локомотив»), н. О'Делл (ХК «Сочи»), н. Галузин, н. Паршин (оба — «Торпедо»), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ)
|в. Загидулин («Калгари», НХЛ), н. Булирж, н. Пакаринен, н. Шор, н. Эллисон, н. Платонов (завершил карьеру)
|з. Матушкин, в. Кошечкин
|«Авангард»
|н. Щербак («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Коварж («Шкода Пльзень», Чехия), н. Кагарлицкий («Динамо» М)
|«Ак Барс»
|гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Фрэттин, н. Кормье (оба — «Барыс»), в. Билялов («Динамо» Р), з. Валиев («Калгари», НХЛ)
|гл. т. Билялетдинов, н. Свитов, н. Ландер («Салават Юлаев»), н. Секач (НХЛ), н. Ткачёв (НХЛ), з. Марков, з. Батыршин, в. Шарыченков, н. Потапов, з. Педан, н. Попов
|н. Галиев, н. Зарипов, н. Лукоянов
|«Салават Юлаев»
|н. Ландер («Ак Барс»)
|н. Бурдасов, н. Ткачёв (оба — НХЛ), з. Арзамасцев, н. Кадейкин (оба — СКА)
|н. Хартикайнен, н. Кугрышев
|«Торпедо»
|н. Галузин, н. Паршин (оба — «Металлург» Мг)
|«Трактор»
|пр. Текслер, дир. Видгоф, з. Войнов
|пр. Дубровский, дир. Сеничев, ген. мен. Губарев, н. Кравцов («Рейнджерс», НХЛ)
|«Сибирь»
|гл. т. Заварухин («Автомобилист»)
|гл. т. Андриевский
|н. Комаров, н. Саюстов, н. Пельтола
|«Нефтехимик»
|в. Барулин (ХК «Сочи»)
|з. Сергеев, н. Аркалов, н. Здунов, в. Ежов («Витязь»)
|гл. т. Буцаев
|«Куньлунь Ред Стар»
|з. Витасек («Амур»)
|гл. т. Фрейзер
|«Адмирал»
|гл. т. Светлов, н. Глазачев, з. Угольников, з. Дьяков, з. Козловский, н. Коннов, н. Ал. Стрельцов, н. Вас. Стрельцов, н. Мерескин
|«Амур»
|з. Витасек («Куньлунь Ред Стар»), н. Г. Зогорна («Пеликанс», Финляндия)
|з. Йордан, в. Лангхаммер, н. Т. Зогорна, н. Голубев