ХК «Сочи» подписал новый контракт с Никитой Точицким

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новое соглашение с нападающим Никитой Точицким, информирует сайт черноморской команды. 27-летний хоккеист поставил подпись под контрактом на один сезон.



Никита Точицкий пополнил ростер сочинцев в октябре 2016 года и с тех пор отыграл за команду 107 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ.



Прошедший чемпионат получился для нападающего самым результативным за время выступлений в «Сочи». В 48 играх «регулярки» Никита пять раз поражал ворота соперников и сделал столько же голевых передач, к которым добавил еще один ассист в розыгрыше Кубка Гагарина.



При этом две из его пяти шайб оказывались в итоге победными. Также по итогам регулярного сезона у Точицкого был лучший процент реализации бросков (16,1%).



Напомним, лидер «Сочи» Эрик О`Делл перейдёт в «Металлург».