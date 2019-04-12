Эрик О'Делл и Брэндон Козун перейдут в магнитогорский «Металлург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий хоккейного клуба «Сочи» Эрик О'Делл и форвард «Локомотива» Брэндон Козун перейдут в магнитогорский «Металлург». Официально о сделке объявят после 30 апреля.

В минувшем сезоне 28-летний О'Делл забросил 22 шайбы и сделал 17 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+10". В 5 матчах плей-офф на счету канадского форварда 2 (1+1) очка при нейтральной полезности.

29-летний Козун принял участие в 52 матчах регулярки, где набрал 41 (19+22) очка при полезности "+2". В 9 матчах Кубка Гагарина в активе Брэндона 6 (1+5) баллов.

Ранее «Чемпионат» уже сообщил, что в магнитогорском «Металлурге» также продолжат карьеру защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев и форвард «Торпедо» Владимир Галузин.

Защитник Егор Яковлев не останется в НХЛ и подпишет контракт с «Металлургом»