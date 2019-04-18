Генменеджер «Тампы»: переподписал бы контракт с Купером даже сейчас

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал вылет своей команды из плей-офф в серии с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).



«Если бы я не переподписал контракт с Купером раньше, я бы сделал это прямо сейчас. Нет смысла в поиске следующего Купера, когда есть оригинал. Не планировал остро реагировать, даже когда были сырые эмоции после нашего вылета. Моя вера в нашего тренера не поколебалась.



Не могу описать своё разочарование после нашего вылета. Несмотря на подобную катастрофу, вносить серьёзные изменения в команду мы не планируем. Я клянусь, что постараюсь привезти Кубок Стэнли в Тампу, чего бы это мне ни стоило», — приводит слова функционера в своём «твиттере» журналист Джо Смит.

«Эпичная победа и худший крах в истории спорта». Что говорят о разгроме «Тампы» 62 победы в регулярке уже никто не помнит.