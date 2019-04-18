Стал известен состав сборной России на матч Еврочелленджа с командой Швейцарии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 18 апреля, начало игры — в 19:30 мск.
Напомним, два матча со сборной Швейцарии пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Сборная России:
Георгиев Александр (Коновалов Илья);
Яковлев Егор – Любушкин Илья, Ткачёв Владимир — Бурмистров Александр – Плотников Сергей (К);
Динар Хафизуллин – Артём Сергеев, Жафяров Дамир – Кадейкин Александр (А) – Барабанов Александр;
Рафиков Рушан – Елесин Александр, Злобин Антон – Алексеев Денис – Якупов Наиль;
Черепанов Никита, Голышев Анатолий – Красковский Павел – Коршков Егор, Якимов Богдан.
Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года
Еврочеллендж: ворота сборной России будет защищать Георгиев