Фазлеев: мне не нравится жить в Америке, я там был только из-за хоккея

Нападающий системы казанского «Ак Барса» Радель Фазлеев поделился мнением о своей жизни в Северной Америке.



«Сложно сказать, почему не получилось попасть в НХЛ. Наверное, многие подумают, что я оправдываюсь. Я могу только поделиться своим мнением на этот счёт. Понятно, что к звёздам нет никаких вопросов — они попали в НХЛ благодаря своему упорному труду и таланту, но если говорить про игроков среднего уровня, то здесь немного другая история. Многие ребята, которые сейчас в НХЛ на ведущих ролях, прошли через АХЛ. Кому-то дали шанс, кто-то вышел вместо травмированных, кто-то хорошо себя проявил и ему продолжают оказывать поддержку и доверие. У меня так не получилось. Наверное, я не заслужил тренерского доверия.



В АХЛ команду сменить не так просто. В последнее время я уже сам не хотел обмена, все мысли были вернуться в Россию. Казань меня ждала, это очень важно для меня. Тем более что я там родился и вырос. Я лучше в России поиграю, чем в США. Уже не раз говорил, что мне не очень нравится жить в Америке, я там был только из-за хоккея», — цитирует Фазлеева официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Фазлеев: было неважно, как я играю в АХЛ, хорошо или плохо. Шанса мне не давали