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КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Шалунова

КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Шалунова
Хоккей / КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и хоккейным клубом «Авангард» (2:0).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Максима Шалунова наказание по п.1.3.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею», «2+10»), подвергнуть денежному штрафу», — указывается в разъяснении СДК, опубликованном на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, подопечные Игоря Никитина выигрывают в серии с «Авангардом» со счётом 3-0, следующая победа принесёт ЦСКА победу в Кубке Гагарина. «Армейский» клуб ещё никогда не выигрывал главного трофея КХЛ.

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