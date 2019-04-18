КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Шалунова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и хоккейным клубом «Авангард» (2:0).



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Максима Шалунова наказание по п.1.3.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею», «2+10»), подвергнуть денежному штрафу», — указывается в разъяснении СДК, опубликованном на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, подопечные Игоря Никитина выигрывают в серии с «Авангардом» со счётом 3-0, следующая победа принесёт ЦСКА победу в Кубке Гагарина. «Армейский» клуб ещё никогда не выигрывал главного трофея КХЛ.