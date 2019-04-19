«Каролина» в третий раз в истории сравняла счёт, проиграв 2 первых матча серии

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:2. «Ураганы» уступали в серии 0-2, но смогли восстановить равновесие. Третий раз в истории франшизы они сравняли счёт, проиграв первые два матча.
В сезоне-1991-92 «Хартфорд Уэйлерс», предшественник «Каролины», в первом раунде плей-офф отыгрался с 0-2 против «Монреаль Канадиенс» но уступил в серии со счётом 3-4. В сезоне-2005-06 «Харрикейнз» также на этой стадии обыграли «Монреаль» — 4-2. Впоследствии они выиграли Кубок Стэнли.
Следующий матч состоится в Вашингтоне 21 апреля, начало – 3:00 мск.
По итогам регулярного сезона «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии 2-2