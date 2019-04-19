Василевский: «Тампа» в следующем сезоне вернётся ещё более сильной

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский обратился к болельщикам после завершения сезона. Напомним, «молнии» стали обладателями Президентского кубка, но уже в первом раунде плей-офф проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).

«Спасибо болельщикам «Тампы» за хороший сезон. Ваша поддержка весь год была потрясающей, и вы делали нас лучше каждый вечер. Мы хотели завершить сезон иначе, но в следующем сезоне мы вернёмся ещё более сильными и сделаем всё, чтобы сделать вас счастливыми. Спасибо за всё. Я уже предвкушаю следующий сезон», — написал Василевский в своём «инстаграме».

По итогам регулярного сезона воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» стал лидером по количеству побед – 39. Также на его счету 6 шат-аутов в 53 матчах. Он является одним из претендентов на «Везина Трофи».