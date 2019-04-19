Уилсон — о поражении: «Вашингтон» сделал шаг в правильном направлении

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 2-2).

«Вероятно, мы сделали шаг в правильном направлении после поражения в третьем матче. Я думаю, что все парни в каждом из четырех звеньев, все защитники, все игроки в целом должны двигаться одним курсом. Они работают очень усердно и доставляют нам трудности. Но если мы будем играть как команда, то добьёмся своего», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Уоррен Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.