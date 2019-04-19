«Это было грязно, посмотрите ещё раз!» Овечкин готовится мстить за травму Оши

«Это их кубок, они должны его взять» — с таким заголовком на обложке накануне четвёртого матча вышло цветное приложение к газете Washington Post, и этот оптимистичный призыв был обращён к хоккеистам «столичных». Мысль, заключённая в этой фразе, была нехитрой и заключалась в простой констатации того факта, что главные конкуренты «Кэпиталз» в борьбе за Кубок Стэнли — «Тампа-Бэй» и «Питтсбург» — сошли с дистанции. Теперь, по мнению журналистов, ничто не мешает Овечкину и компании вторично забрать «свой» трофей и повторить прошлогодний успех.



Ни «Айлендерс», ни победителя пары «Торонто» — «Бостон» почему-то не восприняли как достойных оппонентов, хотя наставник «островитян» Барри Тротц ещё в середине регулярного чемпионата предупреждал «столичных», что теперь им придётся иметь дело с его парнями.

Ещё одной предматчевой темой было послевкусие грандиозной драки Александра Овечкина и Андрея Свечникова, которая принесла новичку «Каролины» одни неприятности. На последней тренировке перед четвёртой игрой Свечников-младший тренировался с полной защитой лица, что свидетельствовало о том, что в матче россиянин участия не примет. А на крупном плане под левым глазом Свечникова можно было рассмотреть приличных размеров «сливовый» фингал.

Овечкин не хотел травмы Свечникова. Но тот получил по лицу за дело Однако молодого таланта «Каролины» нужно похвалить за дерзость. Растёт парень с характером.

Так или иначе, но «Каролина» смогла несколько отрезвить настроения в стане «Вашингтона», напомнив всем болельщикам, что не стоит оглядываться на поражения конкурентов, когда собственная команда ещё не решила вопрос выхода во второй раунд.

Двумя главными героями матча стали капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и левый крайний «Харрикейнз» Уоррен Фёгеле. 23-летний новичок хозяев открыл счёт уже на 17-й секунде встречи, воспользовавшись удобной передачей Джейкоба Славина и неразберихой в защитных рядах «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Гол придал «ураганам» дополнительной уверенности в своих силах, и после него игра перешла в тягучее, силовое русло, что было явно не на руку действующему чемпиону. Выручил «Вашингтон» Овечкин, который в середине второго периода реализовал численный перевес могучим олдскульным щелчком в касание с вершины левого круга вбрасывания. Голкипер «Каролины» Петр Мразек не единожды за свою карьеру пропускал подобные шайбы от Александра и на этот раз снова оказался бессилен.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Хороший, мощный второй период «Вашингтона», проведённый на высоких скоростях, оказался разрушен за 30 секунд до сирены на перерыв, когда «Каролина» снова смогла забить. Финский форвард Теуво Терявяйнен выкатился на свидание с Брейденом Холтби, сумев обмануть оборону гостей, и эта шайба стала для «Харрикейнз» победной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Однако в третьем периоде произошло ещё одно событие, которое может очень сильно повлиять на ход серии. За пять минут до конца игры травму получил один из лидеров «Вашингтона» Ти Джей Оши, которого толкнул на борт всё тот же Уоррен Фёгеле. В его действиях не было какой-то чрезмерной грубости, но толчка в спину соперника, который наклонился к шайбе, находясь лицом к борту, оказалось достаточно для выведения Оши из строя. Согласно предположениям, у форварда «Вашингтона» либо перелом руки, либо повреждение связок предплечья. В любом случае это вывело его из строя как минимум до конца первого раунда.



Мстить за товарища порывался Овечкин, но арбитры не дали ему возможности разобраться с Фёгеле, который получил за свои «художества» малый штраф. Впрочем, возможно, обидчику Оши также не придётся участвовать в пятом матче серии, поскольку его ждёт разбирательство в дисциплинарном комитете лиги.



«Я старался поднять клюшку у соперника и немного его подтолкнул. Получилось неудачно, но я не хотел наносить травму. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке», — миролюбиво сказал Фёгеле.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Что с Оши? В ближайшее время он играть не будет. Оши не мог себя защитить в данном эпизоде, был в уязвимом положении. В результате этого один из наших ключевых игроков выбыл на некоторое время», — заявил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.



«Мне показалось, что Фёгеле просто его толкнул, едва дотронулся. Больше там ничего не было. Оши оказался не готов к силовому приёму. Конечно, никто не хочет видеть травму игрока, но он просто оказался не готов. В игре бывает много силовых приёмов, которые выглядят куда хуже и опаснее», — возразил главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.



Что же касается Овечкина, то после матча он продолжал бушевать в интервью. В раздевалке у него произошёл эмоциональный диалог с обозревателем The Athletic Крисом Кучем.



— Как вы думаете, это был грязный приём на Оши?

— А вы его видели?



— Да, я видел.

— И что вы думаете?



— Мне трудно судить.

— А я был на льду и смотрел на шайбу, так что не видел, что произошло. Но если вы считаете, что это было сыграно не грязно, вам стоит посмотреть этот эпизод ещё раз.