Овечкин обогнал Зеттерберга и Гецлафа по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:2.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился капитан команды Александр Овечкин. Это его 63-я шайба за карьеру в плей-офф. По этому показателю он вышел на 26-е место в истории лиги, догнав Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз».

Благодаря заброшенной шайбе Александр набрал 121-е очко за карьеру в плей-офф и вышел на 55-е место в истории, превзойдя результат завершившего карьеру Хенрика Зеттерберга и форварда «Анахайм Дакс» Райана Гецлафа. Овечкин делит 55-е место с Крисом Пронгером. Следующей целью для Александра являются позиции Джереми Рёника и Брайана Беллоуза (оба — по 122 очка).