Источник: Доминик Фурх может продолжить карьеру в чемпионате Швеции

В услугах голкипера «Северстали» Доминика Фурха заинтересован шведский «Эребру», информирует svenskafans.com.

Основной голкипер команды Юнас Энрот отклонил предложение о продление контракта, и теперь шведский клуб ищет усиление во вратарской линии.

Контракт Фурха с череповецким клубом истекает 30 апреля 2019 года. В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая в среднем за игру 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.