Холтби: все обязаны выкладываться по полной. «Вашингтону» этого не хватает

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 2-2).

«Сегодняшняя игра была ближе, чем прошлая. Мы движемся в правильном направлении. Это плей-офф, все обязаны выкладываться по полной. Сейчас нам этого не хватает. И мы это знаем и должны сами решить эту проблему. Раньше у нас это получалось. Мы чувствуем уверенность в своих силах, едем домой и собираемся показать там свою лучшую игру», – цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Уоррен Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.